CNN: Джо Байден поручил помощникам представить Дональда Трампа невменяемым

Президент США Джо Байден поставил перед своими помощниками задачу активизировать усилия, чтобы представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для повторного президентского срока.
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