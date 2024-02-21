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CNN: Джо Байден поручил помощникам представить Дональда Трампа невменяемым

CNN: Джо Байден поручил помощникам представить Дональда Трампа невменяемым

Президент США Джо Байден поставил перед своими помощниками задачу активизировать усилия, чтобы представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для повторного президентского срока.

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