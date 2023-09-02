Они вернулись какими-то немного придавленными и притихшими

Эти релоканты, не понявшие свою русскость а расчётливые эгоисты, предавшие раз, предадут сколь угодно раз, это биомусор и незачем наряжать их белые одеяния. Сотни тысяч лишнего народа, путавшегося у страны под ногами уехали, потому Россия и стала развиваться.

ГЗ

Григорий Зотов

Это поколение выращенно в дерьме, которое мы сотворили, когда из-за джинс, жвачек и прочего, предали и не защитили Советский союз.. Что они выросли с незнанием истории Родины, видившими в детстве как в воровали одни и как выживали, и далеко не всегда честно, другие, мы не видим своей вины перед ними? Это наши дети, были ли мы хорошими родителями? Почему мы обсуждаем их, а не себя?