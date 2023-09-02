О вернувшихся релокантах Автор: Евгений Фатеев они начали что-то понимать про реальный, а не придуманный Запад, они стали больше понимать про себя самих Не секрет, что многие прошлогодние релоканты (тьфу! слово-то какое, напоминает репликантов или даже рептилоидов, прости Господи) или уже вернулись, или возвращаются.
Они вернулись какими-то немного придавленными и притихшими
Комментарии
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Аким Воземчук
Эти релоканты, не понявшие свою русскость а расчётливые эгоисты, предавшие раз, предадут сколь угодно раз, это биомусор и незачем наряжать их белые одеяния. Сотни тысяч лишнего народа, путавшегося у страны под ногами уехали, потому Россия и стала развиваться.
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2 час.
ГЗ
Григорий Зотов
Это поколение выращенно в дерьме, которое мы сотворили, когда из-за джинс, жвачек и прочего, предали и не защитили Советский союз.. Что они выросли с незнанием истории Родины, видившими в детстве как в воровали одни и как выживали, и далеко не всегда честно, другие, мы не видим своей вины перед ними? Это наши дети, были ли мы хорошими родителями? Почему мы обсуждаем их, а не себя?
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1 час.
Александр Лесков
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3 мин.
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