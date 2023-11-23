Почему признания Зеленского тянут на перемирие с Россией

В интервью американскому телеканалу Fox News глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина может остановить конфликт, но для этого Киеву придётся отдать Москве Крым и Донбасс, а это невозможно.
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