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Почему признания Зеленского тянут на перемирие с Россией

Почему признания Зеленского тянут на перемирие с Россией

В интервью американскому телеканалу Fox News глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина может остановить конфликт, но для этого Киеву придётся отдать Москве Крым и Донбасс, а это невозможно.

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