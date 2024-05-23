Таинственный звон: в РФ поступил в продажу новый топовый смартфон из КНР

В России поступил в продажу новый флагманский смартфон от компании Huawei — Purа 70. Что получает пользователь и стоит ли устройство того, чтобы обратить на него внимание — читайте в материале «Известий».
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