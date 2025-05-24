Объявили предостережение компании, которая реконструирует ливневую канализацию в Петербурге

Сброс сточных вод в ручей может привести к загрязнению водного объекта Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение компании «Энергетическое строительство» о недопустимости нарушения обязательных требований при реконструкции ливневой канализации в Калининском районе Петербурга.