Объявили предостережение компании, которая реконструирует ливневую канализацию в Петербурге

Сброс сточных вод в ручей может привести к загрязнению водного объекта Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение компании «Энергетическое строительство» о недопустимости нарушения обязательных требований при реконструкции ливневой канализации в Калининском районе Петербурга.
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