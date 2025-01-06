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Реабилитация 150 бойцов СВО и их семей в санаториях Северной Осетии

Реабилитация 150 бойцов СВО и их семей в санаториях Северной Осетии

В Северной Осетии прошли реабилитацию почти 150 участников специальной военной операции и их семьи. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что в санаториях и спеццентрах региона предоставляют разнообразные курсы восстановления и психологическую поддержку.

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