Почетный президент РФС Колосков обвинил УЕФА в двойных стандартах

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА) не включать сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025, передает "Матч ТВ".
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