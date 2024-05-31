В Челябинске бывшего гендиректора ЮУ КЖСИ отправили в СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая, ФедералПресс. Бывшего директора государственной стройкорпорации Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций Владимира Атаманченко обвинили в растрате средств организации.
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