Ученый предупредил человечество о смертельной угрозе через два года

При этом у людей нет даже защитных механизмов Создание общего искусственного интеллекта, способного действовать во всех сферах, доступных людям, лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману, сообщает РИА Новости.
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