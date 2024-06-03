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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ученый предупредил человечество о смертельной угрозе через два года

Ученый предупредил человечество о смертельной угрозе через два года

При этом у людей нет даже защитных механизмов Создание общего искусственного интеллекта, способного действовать во всех сферах, доступных людям, лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману, сообщает РИА Новости.

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