Ученый предупредил человечество о смертельной угрозе через два года

При этом у людей нет даже защитных механизмов Создание общего искусственного интеллекта, способного действовать во всех сферах, доступных людям, лишит человечество будущего, заявил профессор Университета Луисвилля Роман Ямпольский в интервью журналисту Лексу Фридману, сообщает РИА Новости.