Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить память

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам неочевидный способ улучшить память. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что укрепить память помогает употребление корицы.
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