В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки с кредитных карт

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель по комитету Александр Трембицкий подготовили законопроект, предлагающий запретить букмекерским конторам принимать ставки, сделанные с помощью кредитных карт, сообщает ТАСС.
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