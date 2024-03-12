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Парламентская газета

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В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки с кредитных карт

В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки с кредитных карт

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель по комитету Александр Трембицкий подготовили законопроект, предлагающий запретить букмекерским конторам принимать ставки, сделанные с помощью кредитных карт, сообщает ТАСС.

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