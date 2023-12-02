Прогноз погоды в Крыму на 2 декабря 🐱☕️ Всем хороших выходных 👍 В Симферополе +16 и облачно с прояснениями В Севастополе +15 и облачно с прояснениями В Евпатории +14 и облачно с прояснениями В Джанкое +17 и облачно с прояснениями В Ялте +16 и облачно с прояснениями В Алуште +18 и облачно с прояснениями В Керчи +16 и облачно с прояснениями В Армянске +15 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +16 и облачно с прояснениями В Феодосии +15 и малооблачно В Судаке +15 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24.