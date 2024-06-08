Глава орловского депобра высказалась о скандале с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова в эфире ЦУР прокомментировала скандальный инцидент с дотошным досмотром выпускников в одной из школ Воронежа, где школьникам пришлось принудительно снимать нижнее белье.
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