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Орловские новости

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Глава орловского депобра высказалась о скандале с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Глава орловского депобра высказалась о скандале с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова в эфире ЦУР прокомментировала скандальный инцидент с дотошным досмотром выпускников в одной из школ Воронежа, где школьникам пришлось принудительно снимать нижнее белье.

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