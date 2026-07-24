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Царьград

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В Краснодаре 395 лейтенантов полиции из 37 регионов получили дипломы

В Краснодаре 395 лейтенантов полиции из 37 регионов получили дипломы

Глава Краснодара совместно с губернатором и начальником краевого главка Министерства внутренних дел поздравил 395 лейтенантов, представляющих 37 регионов России, завершивших обучение в университете МВД.

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