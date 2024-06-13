В Аргентине на антиправительственной манифестации произошли столкновения

На антиправительственной манифестации в Аргентине произошли столкновения. Об этом информирует ТАСС. Российское агентство отмечает, что участники акции выступили против пакета реформ, направленного на дерегулирование экономики южноамериканской республики.
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