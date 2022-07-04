Униформа Крымской войны

Военный историк Штакельберг, характеризуя солдата николаевской эпохи, отозвался о нём так: «Бравый, молодцеватый, серьёзный, религиозный, преданный царю-батюшке и Отечеству, любящий своего командира, терпеливый, способный безропотно переносить все.
Военный историк Штакельберг, характеризуя солдата николаевской эпохи, отозвался о нём так: «Бравый, молодцеватый, серьёзный, религиозный, преданный царю-батюшке и Отечеству, любящий своего командира, терпеливый, способный безропотно переносить все.
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