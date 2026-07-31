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Буффон вспомнил о своем дебюте в Серии А в матче против «Милана» Барези

Буффон вспомнил о своем дебюте в Серии А в матче против «Милана» Барези

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, как дебютировал в чемпионате Италии в матче против команды Франко Барези.

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