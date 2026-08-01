Патриарх Кирилл: создание атомного оружия в СССР — милость Божия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на божественной литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дивеево, подчеркнул, что разработка атомной бомбы в Советском Союзе предотвратила планы врагов государства по его разрушению и порабощению.