Патриарх Кирилл: создание атомного оружия в СССР — милость Божия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на божественной литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Дивеево, подчеркнул, что разработка атомной бомбы в Советском Союзе предотвратила планы врагов государства по его разрушению и порабощению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии