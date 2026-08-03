ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта вблизи здания прокуратуры Пятигорска. Преступление планировал 25-летний гражданин одной из стран Средней Азии- сторонник международной террористической организации, запрещенной в России.
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