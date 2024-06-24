Стало известно, во сколько россиянам обойдется наряд на выпускной

Специалисты аналитического центра ювелирного холдинга SOKOLOV и ведущего ритейлера по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл - Lamoda - узнали, во сколько обойдется наряд для выпускников в 2024 году.
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