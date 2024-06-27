В Оренбургской области местная жительница выразила благодарность участковому уполномоченному полиции

На «телефон доверия» УМВД России по Оренбургской области обратилась жительница Оренбургского района с благодарностью в адрес участкового уполномоченного полиции отдела полиции № 6 МУ МВД России «Оренбургское» Хисрава Назарова.
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