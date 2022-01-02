С сегодняшнего дня зависимость от видеоигр включили в новую классификацию болезней ВОЗ. Расстройство диагностируют, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях в течение не менее 12 месяцев.
С сегодняшнего дня зависимость от видеоигр включили в новую классификацию болезней ВОЗ. Расстройство диагностируют, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях в течение не менее 12 месяцев.
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