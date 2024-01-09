Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Впервые голосование на выборах президента будет трехдневным с 15 по 17 марта 2024 года Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил поддержку решению президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии