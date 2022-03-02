Маррей и Кенин получат wild card в Индиан-Уэллс

Энди Маррей и София Кенин получат wild card на турнир в Индиан-Уэллс. Финалист-2009 сейчас занимает 84-ю строчку рейтинга и не заявился в квалификацию.

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