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«Как же я долго к этому шла. Спасибо тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку». Петросян о победе в финале Гран-при

Аделия Петросян заявила, что долго шла к победе в финале Гран-при России. Это первый титул фигуристки на взрослых соревнованиях.

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