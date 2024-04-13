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Вместо хлеба! Невероятно вкусные и ароматные чесночные лепёшки!

Рецепт проверенный и очень простой! Мягкие, пышные, ароматные чесночные лепёшки! Они отлично подходят вместо хлеба к первым блюдам, а также для перекуса или просто с чаем! Приготовление: Просейте оба вида муки, сделайте углубление, влейте тёплую воду, растительное масло и сметану, добавьте соль, ….

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