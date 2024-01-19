Анна Семенович высказала свое мнение о звездной болезни

ЮГ

Юрий Горячев

Сам не любитель костей и предпочитаю пышных женщин. Они такие прекрасные...взять косметический увлажняющий крем и искупать девушку в восторге двумя ручками массажа и конечно поцелуйчиками, каждую ее клеточку.. Кому-нить эта новость интересна обо мне или тут могут пиарится только звезды )