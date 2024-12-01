Наблюдаю очередную редкостную вакханалию, приблизительно равную той , чтобы была во время провала в Курской области, когда Суджа стояла еще минимум три дня после того, как ее доблестно сдали наши "военкоры".
Сирийская армия не успевает за нашими военкурами
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Сергей Лобачев
В то время И. Попов сидит привязанный к дивану.
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12 час.
Михаил Фадеев
Нашу пехоту, полагаю, ни в коем случае посылать нельзя, Пальмиру, если опять сдадут, то пусть так и оставят. А если и дальше саддыки будут парадами баловаться, то и Дамаск утратят, а нам придется незапланированно Анкару орешником засеивать!
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11 час.
Михаил Фадеев
😪Я грешным делом надеялся, что наши руками саддыков сирийских в ответ на любезности амеров ихнюю базу Эт-Танф сковырнут нахрен, а саддыки дурные затеяли сдавать собственные позиции - тьфу! 😰
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11 час.
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