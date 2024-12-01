Сирийская армия не успевает за нашими военкурами

Михаил Фадеев

Нашу пехоту, полагаю, ни в коем случае посылать нельзя, Пальмиру, если опять сдадут, то пусть так и оставят. А если и дальше саддыки будут парадами баловаться, то и Дамаск утратят, а нам придется незапланированно Анкару орешником засеивать!