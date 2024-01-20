Журналист Хайфон: Зеленский выглядел полным глупцом во время визита в Швейцарию

Журналист Дэнни Хайфон выступил у себя в блоге на YouTube-канале и сообщил о том, что во время посещения швейцарского Давоса, президент Украины Владимир Зеленский, выглядел жалко и глупо, когда клянчил помощь для Киева.
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