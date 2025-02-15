Запад ждет перемирия и готовит нам подножку на Украине. Что известно?

По данным агентства Associated Press (AP), несколько европейских государств готовя секретный план по отправке своих войск на Украину, с целью «помочь с обеспечением любого будущего мирного соглашения с Россией».
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