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Федерация фехтования Украины призвала уйти в отставку судью, наказавшего Харлан после поединка против Смирновой

Глава федерации Михаил Ильяшев отметил, что технический арбитр Дитер Ламмер перед принятием решения о дисквалификации Ольги Харлан на ЧМ-2023 разговаривал по телефону, который ему дал тренер россиянки Анны Смирновой.

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