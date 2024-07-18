Подонок из Дагестана растоптал и оплевал православный крест во время стрима, оскорблял христиан, а в извинении заявил, что они в этом виноваты.
Блогер из Дагестана растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире
Комментарии
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ВИ
Владимир Иванов
почему мы русские не топчем чужую веру а этим уродам неймётся где терпимое отношение к другим верущим
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Почему вдруг штраф или год? Нехера, такой номер не пройдет. Три года ему, как Журавлю и пригласить сына Кадырова, чтобы так же от3.14здил в камере эту скотину, как Журавля.
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4 час.
Ирина Зендрикова
Вот это правильное предложение
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4 час.
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