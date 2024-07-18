Блогер из Дагестана растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире

почему мы русские не топчем чужую веру а этим уродам неймётся где терпимое отношение к другим верущим

ГМ

Георгий Михалев

Почему вдруг штраф или год? Нехера, такой номер не пройдет. Три года ему, как Журавлю и пригласить сына Кадырова, чтобы так же от3.14здил в камере эту скотину, как Журавля.