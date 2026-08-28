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Банковский процент против льгот: как сбережения лишают пенсионеров субсидий и доплат

Банковский процент против льгот: как сбережения лишают пенсионеров субсидий и доплат

Российские пенсионеры, привыкшие откладывать деньги «на чёрный день», всё чаще сталкиваются с неприятным сюрпризом при обращении за государственной помощью.

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