В Ростокине мариновали огурцы для всей страны

В Главархиве г. Москвы хранится фотография 1951 года, на которой запечатлена производственная сценка: лаборант отдела технического контроля Ростокинского плодоовощного комбината проверяет банки с маринованными огурцами.
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