БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр
    Чушь не надо нести.А то можно докатиться до чтения русских надписей на египетских пирамидах,как это делает Чудинов. И...Почему замалчиваю...
  • Александр
    Так об этом никто и никогда не забывал.Обо всём,что перечислил автор знают люди,интересующиеся историей страны.Почему замалчиваю...
  • Александр
    Может был,а может и не был.Слишком мало свидетельств о нём. Мифологии много.Почему замалчиваю...

Армения: «вакуум безопасности» и экономика обуславливают выбор в пользу ШОС?

Армения: «вакуум безопасности» и экономика обуславливают выбор в пользу ШОС?

20 марта, одновременно с государственным визитом в Москву Председателя КНР Си Цзиньпина, в российской столице прошли, наконец, неоднократно переносившиеся переговоры министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

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