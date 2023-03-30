Армения: «вакуум безопасности» и экономика обуславливают выбор в пользу ШОС?

20 марта, одновременно с государственным визитом в Москву Председателя КНР Си Цзиньпина, в российской столице прошли, наконец, неоднократно переносившиеся переговоры министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.
20 марта, одновременно с государственным визитом в Москву Председателя КНР Си Цзиньпина, в российской столице прошли, наконец, неоднократно переносившиеся переговоры министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.
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