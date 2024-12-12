На Южный Урал обрушился снегопад

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области, снег и гололедица ожидаются в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии