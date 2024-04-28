Aptera показала специальную версию солнцемобиля для ОАЭ

Электромобиль Aptera для ОАЭ / © Aptera Motors Новый Aptera UAE Union Anniversary Edition получит золотой цвет кузова, созданного из углеродного волокна, поднимающиеся двери, безключевой доступ и специальные солнечные панели, которые помогут усилить охлаждающий эффект, предотвращая перегрев салона.
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