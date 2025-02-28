Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Депутат "подарил" стриптиз пожилым и инвалидам в доме престарелых на День Защитника Отечества

Депутат "подарил" стриптиз пожилым и инвалидам в доме престарелых на День Защитника Отечества

БлокнотРУ Судя по всему, решил «взбодрить» контингент дома-интерната для престарелых и инвалидов директор учреждения Владимир Князев.

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