Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Европейский сценарий в российских школах: к чему приводит толерантность чиновников на местах в вопросах миграции

Европейский сценарий в российских школах: к чему приводит толерантность чиновников на местах в вопросах миграции

Аргументы недели Ситуация, которая складывается в российских школах в районах с высокой концентрацией мигрантов, перестала быть локальной проблемой отдельных регионов и превратилась в системный вызов для всей страны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя valneva laryssa
valneva laryssa

Все бессмысленно. Все наши возмущения, попытки что- то доказать. Все ЭТО делается сознательно... РОССИЮ хотят уничтожить. И уже удается...НУ, ладно, я-то старая...

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Анд
Анд

Платформа мир тесен похоже действует по заказу я нажал на выбор про корупцию, а ответ почему-то засчитался за другой вариант-это что заказ власти показать что тип "не все так считают"? Наши власти на местах вообще уже охренел если честно, директивы с верху исполнять я не будут чиновниками пока за это не будут жестоко наказывать

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Пока не уберут этого недоумка Кравцова и его « сподручных» из Министерства образования- ничего хорошего ждать не приходится. Этот Лондонский « выкидыш» просто враг , почему его не признают иноагентом  со « всеми вытекающими»?!