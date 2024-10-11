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Серхио Перес: «Надеюсь, Колапинто сумеет заполучить место в «Формуле-1»

Перес высказался о карьерных перспективах Франко Колапинто. Пилот «Ред Булл» считает, что аргентинцу точно не стоит возвращаться в «Формулу-2», если он все-таки не получит места в «Ф-1» в следующем сезоне.

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