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SUSANIN

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«Ижводоканал» планирует установить защитную сетку от налетов БПЛА

«Ижводоканал» планирует установить защитную сетку от налетов БПЛА

Ижевск. Удмуртия. МУП «Ижводоканал» планирует установить защитную сетку от налетов БПЛА. Данные об этом размещены на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

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