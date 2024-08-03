Группа Aerosmith заявила о завершении гастрольной деятельности

TASS/AP/Winslow Townson Американская рок-группа Aerosmith заявила о прекращении гастрольной деятельности и отмене оставшихся концертов своего прощального тура, сообщил коллектив на странице в социальной сети Х.
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