Врач Волкова: хурма оказывает положительное влияние на работу ЖКТ

В ней содержится калий и магний Хурма положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а также содержит калий и магний, обеспечивающие здоровье сердца и нервной системы, сообщила РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии