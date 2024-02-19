VIVA – фильтр для воды и ионизатор в одном устройстве

Трендом домашней рутины становится использование многофункциональных средств. Это неудивительно, ведь с уплотнением и разрастанием городской среды личное пространство уменьшается, и нужны компактные устройства, способные качественно выполнить сразу несколько задач.
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