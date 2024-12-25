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Минздрав Казахстана: при крушении самолета в Актау выжили 6 человек

Минздрав Казахстана: при крушении самолета в Актау выжили 6 человек

При крушении в казахстанском городе Актау самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines удалось выжить шести находившимся на его борту людям, сообщила журналистам министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

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