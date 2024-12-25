Минздрав Казахстана: при крушении самолета в Актау выжили 6 человек

При крушении в казахстанском городе Актау самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines удалось выжить шести находившимся на его борту людям, сообщила журналистам министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии