На МЦК по утрам и вечерам изменится расписание

Начиная с субботы, 18 мая, ежедневно на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в связи с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и необходимостью пропускать поезда дальнего следования через пути МЦК временно изменится график движения поездов.