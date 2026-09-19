Собянин: с 12 сентября в Москву двигались 2022 беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о движении 2022 беспилотников к столице с 12 по 19 сентября. Большинство было уничтожено силами ПВО на дальних рубежах, однако 186 аппаратов ликвидировали уже при подлёте к городу.
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