Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Русские права не имеют, оставьте эту привилегию евреям", - Сергей Карнаухов настаивает: в России живут россияне

"Русские права не имеют, оставьте эту привилегию евреям", - Сергей Карнаухов настаивает: в России живут россияне

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. "Прилетело" откуда не ждали.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Мне бы ссылочку на дату, время передачи, в которой Карнаухов это произнёс, может у него такое гипертрофированное чувство юмора...
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15 час.
ЕМ
Елена Михайлова
А Карнаухов то русский...........
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14 час.
Валерий Каулин
Странно, что только два комментатора захотели сами услышать заявление Карнаухова! Остальные просто начали вечную песню про евреев. И они же совершенно никак не прореагировали на слова Патриарха по поводу того, кто может считаться русским! Избирательность необыкновенная! Я уже отмечал, что мы постепенно становимся похожими на пиндосов. всё меньше людей, способных спокойно выслушать мнение, не совпадающее с их мнением. А уж проанализировать чужие слова! Это вообще нерешаемая задача для очень многих!
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14 час.

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