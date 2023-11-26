"Русские права не имеют, оставьте эту привилегию евреям", - Сергей Карнаухов настаивает: в России живут россияне

Мне бы ссылочку на дату, время передачи, в которой Карнаухов это произнёс, может у него такое гипертрофированное чувство юмора...

Валерий Каулин

Странно, что только два комментатора захотели сами услышать заявление Карнаухова! Остальные просто начали вечную песню про евреев. И они же совершенно никак не прореагировали на слова Патриарха по поводу того, кто может считаться русским! Избирательность необыкновенная! Я уже отмечал, что мы постепенно становимся похожими на пиндосов. всё меньше людей, способных спокойно выслушать мнение, не совпадающее с их мнением. А уж проанализировать чужие слова! Это вообще нерешаемая задача для очень многих!