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Умер духовник Патриарха Кирилла: Печальная весть пришла из Оптиной пустыни

Умер духовник Патриарха Кирилла: Печальная весть пришла из Оптиной пустыни

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь сообщил о смерти духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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