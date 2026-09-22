Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм, Ромео Бекхэм с девушкой и дочь Кейт Мосс посетили показ Burberry

В заключительный день Недели моды в Лондоне прошёл показ модного дома Burberry. Шоу посетили: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм, Ромео Бекхэм с возлюбленной Ким Тёрнбулл, дочь супермодели Кейт Мосс Лила, актриса Ив Хьюсон, дочь солиста группы U2 Боно, инфлюенсеры Габриетт и Нара Смит, дочь Джуда Лоу Айрис Лоу, актёр Стивен Грэм с женой Ханной Уолтерс, Поппи Делевинь, Фиона Шоу и Джонатан Бейли.